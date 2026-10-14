在以色列，约20%的人口在10月7日袭击发生三年后表示，由于心理健康状况，他们的日常功能受到严重影响。根据以该国人口代表性样本为基础的全国心理健康晴雨表结果，《耶路撒冷邮报》报道。

该研究由Clalit Health Services研究所和Myers JDC Brookdale研究所开展。研究数据显示，尽管大多数受访者正在逐步恢复，但相当一部分人仍在经历心理痛苦。

年轻女性中的比例最高

持续性功能障碍比例最高的是18至35岁的女性，为32%。35岁以上女性的这一比例为26%，而所有年龄段男性为19%。年轻女性也最常超过创伤后应激障碍、抑郁症或焦虑症症状的临床阈值。

超过60%的参与者在袭击发生后不久出现明显的PTSD症状，并继续报告显著的心理痛苦。研究人员将此视为一类人在经历相关事件后面临长期痛苦的迹象。

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创伤经历与获得帮助的渠道

约15%的所有受访者报告了最高程度的创伤暴露：他们要么在袭击发生时亲身在场，要么与一名于10月7日或后续战斗中受伤、被劫持为人质或遇害的人有密切关系。作为比较，在美国9·11袭击后，约4%的人口经历了最高程度的创伤暴露。

研究还发现，观看媒体中令人不安的内容和视频，与报告PTSD、抑郁和焦虑症状之间存在关联。同时，作者强调，该调查无法确定因果关系。

约三分之一的人口感到需要寻求心理帮助，但其中只有一半人这样做了。受访者列出的不寻求帮助原因包括希望自行应对，或对医疗保健系统提供的服务不感兴趣。

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