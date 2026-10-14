Президент Трамп нагородив технолідерів США — South China Morning Post

У США президент Дональд Трамп вручив національні наукові та технологічні нагороди керівникам великих технологічних компаній. Керівник Tesla і SpaceX Ілон Маск став одним із чотирьох лауреатів Національної медалі науки, а засновник Dell Майкл Делл і генеральний директор Microsoft Сатья Наделла отримали Національну медаль технологій та інновацій, повідомляє South China Morning Post.

Підприємці й раніше отримували ці відзнаки, однак, за оцінкою оглядачів, відзначення технологічних топменеджерів у такому масштабі стало нетиповим. Національну медаль науки Конгрес США заснував 1959 року, а медаль технологій та інновацій запровадили 1980-го.

Зв’язки лауреатів із Білим домом

Маска вважають союзником Трампа, попри їхню публічну суперечку торік. Керівник Nvidia Дженсен Хуанг, генеральна директорка AMD Ліза Су, співзасновник Google Сергій Брін і Делл входять до Ради радників президента з питань науки й технологій. Технологічні компанії, пов’язані з цими лауреатами, також різною мірою поглибили комерційні зв’язки з Пентагоном.

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Китайський дослідник Сунь Чжаньцін заявив, що склад лауреатів свідчить про формування у США «нового типу владних відносин». На його думку, роль технологічних підприємців у розподілі ресурсів, формуванні технологічних планів і наукового порядку денного зростає. Водночас він застеріг, що вплив бізнесменів на дослідження не слід ототожнювати зі здатністю науковців створювати нові знання.

Інвестиції у ШІ та науку

На заході адміністрація Трампа також оголосила про понад 6 млрд доларів інвестицій у науку й технології. Із цієї суми 2,4 млрд доларів мають надати 11 компаній, зокрема Nvidia, AMD, OpenAI, Anthropic і Google, на інструменти штучного інтелекту та обчислювальні кредити для дослідників.

Ініціативи спираються на звіт «Наука: нова золота доба», який у липні представив директор Управління науково-технічної політики Білого дому Майкл Краціос. Документ пропонує підтримувати науковців, готових до ризикових досліджень, а також розширювати місію Genesis, започатковану для прискорення наукових відкриттів за допомогою ШІ. Водночас звіт критикували через можливе перенаправлення значних ресурсів від традиційних академічних установ до великих технологічних компаній.

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