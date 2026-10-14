В США президент Дональд Трамп вручил национальные научные и технологические награды руководителям крупных технологических компаний. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал одним из четырех лауреатов Национальной медали науки, а основатель Dell Майкл Делл и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла получили Национальную медаль технологий и инноваций, сообщает South China Morning Post.

Предприниматели и ранее получали эти награды, однако, по оценке обозревателей, чествование топ-менеджеров технологических компаний в таком масштабе стало нетипичным. Конгресс США учредил Национальную медаль науки в 1959 году, а медаль технологий и инноваций ввели в 1980 году.

Связи лауреатов с Белым домом

Маска считают союзником Трампа, несмотря на их публичный спор в прошлом году. Глава Nvidia Дженсен Хуанг, генеральный директор AMD Лиза Су, сооснователь Google Сергей Брин и Делл входят в Совет советников президента по науке и технологиям. Технологические компании, связанные с этими лауреатами, также в разной степени углубили коммерческие связи с Пентагоном.

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Китайский исследователь Сунь Чжаньцин заявил, что состав лауреатов свидетельствует о формировании в США «нового типа властных отношений». По его мнению, роль технологических предпринимателей в распределении ресурсов, формировании технологических планов и научной повестки растет. При этом он предостерег, что влияние бизнесменов на исследования не следует отождествлять со способностью ученых создавать новые знания.

Инвестиции в ИИ и науку

На мероприятии администрация Трампа также объявила о более чем 6 млрд долларов инвестиций в науку и технологии. Из этой суммы 2,4 млрд долларов должны предоставить 11 компаний, в том числе Nvidia, AMD, OpenAI, Anthropic и Google, на инструменты искусственного интеллекта и вычислительные кредиты для исследователей.

Инициативы опираются на доклад «Наука: новая золотая эпоха», который в июле представил директор Управления научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос. Документ предлагает поддерживать ученых, готовых к рискованным исследованиям, а также расширять миссию Genesis, запущенную для ускорения научных открытий с помощью ИИ. В то же время доклад критиковали из-за возможного перенаправления значительных ресурсов от традиционных академических учреждений к крупным технологическим компаниям.

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