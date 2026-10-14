В Пакистане около 1,5 миллиона детей в возрасте от 12 до 17 лет, пользующихся интернетом, за один год столкнулись как минимум с одной формой сексуальной эксплуатации или насилия с использованием цифровых технологий. Это почти один ребенок из 16, говорится в исследовании Disrupting Harm in Pakistan, опубликованном в сентябре 2026 года UNICEF, ECPAT International и Интерполом, сообщает Dawn.

Насилие со стороны знакомых

В 85% случаев, о которых сообщили дети, обидчиком был человек, которого они уже знали. Социальные сети фигурировали в 44% зарегистрированных случаев и стали наиболее распространенной цифровой средой, связанной с таким насилием.

Среди форм злоупотреблений названы нежелательные сексуализированные изображения или разговоры, вымогательство интимных фотографий, распространение изображений детей без их согласия, сексуальные угрозы и шантаж. Более половины пострадавших детей никому не рассказывали о пережитом. Ни один из опрошенных детей не сообщил о таких случаях через официальные каналы, в том числе горячие линии, социальных работников или полицию.

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Страх, стигма и опасения по поводу реакции семьи могут мешать детям обращаться за помощью. Мальчики также могут оставаться без внимания из-за общественных представлений о маскулинности и нежелания говорить о сексуальном насилии.

Риски цифровых технологий

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Наджат Маалла М’джид, представляя свой итоговый доклад Генеральной Ассамблее ООН, призвала правительства усилить защиту детей. По ее словам, стремительное развитие технологий наряду с возможностями для обучения и общения создает новые риски.

Она заявила, что искусственный интеллект открыл «огромные возможности для сексуальной эксплуатации детей», а также создает риски кибербуллинга, дипфейков и вовлечения детей в преступную деятельность. Исследование по Пакистану также указывает на пробелы в законодательстве: проведение судебно-экспертных интервью с детьми не требуется систематически поручать специально обученным специалистам, что может повышать риск повторной травматизации во время расследований.

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