巴基斯坦150万名儿童遭受网络性剥削或暴力——《黎明报》

在巴基斯坦，约150万名12至17岁使用互联网的儿童在一年内遭受了至少一种利用数字技术实施的性剥削或暴力。这几乎相当于每16名儿童中就有1人。联合国儿童基金会、ECPAT International和国际刑警组织于2026年9月发布的《Disrupting Harm in Pakistan》研究显示，《黎明报》报道。

来自熟人的暴力

在儿童报告的案件中，85%的施害者是他们已经认识的人。社交媒体出现在44%的报告案件中，是与此类暴力相关的最常见数字环境。

滥用形式包括不受欢迎的性化图像或对话、索要私密照片、未经儿童同意传播其图像、性威胁和勒索。超过半数受害儿童没有向任何人讲述自己的经历。没有一名受访儿童通过官方渠道报告此类案件，包括热线、社会工作者或警方。

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恐惧、污名化以及担心家庭的反应，可能阻碍儿童寻求帮助。由于社会对男子气概的看法以及不愿谈论性暴力，男孩也可能被忽视。

数字技术的风险

联合国秘书长儿童暴力问题特别代表纳贾特·马阿拉·姆吉德在向联合国大会提交其最终报告时，呼吁各国政府加强对儿童的保护。她表示，技术的快速发展在带来学习和交流机会的同时，也造成了新的风险。

她表示，人工智能为“对儿童进行性剥削提供了巨大的机会”，同时也带来网络欺凌、深度伪造以及将儿童卷入犯罪活动的风险。关于巴基斯坦的研究还指出了立法漏洞：没有要求系统性地将对儿童进行法医访谈的工作交由受过专门培训的专业人员负责，这可能增加调查期间再次造成创伤的风险。

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