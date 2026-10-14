W Pakistanie około 1,5 miliona dzieci w wieku od 12 do 17 lat korzystających z internetu w ciągu jednego roku doświadczyło co najmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego lub przemocy z użyciem technologii cyfrowych. To niemal jedno dziecko na 16 — wynika z badania Disrupting Harm in Pakistan, opublikowanego we wrześniu 2026 roku przez UNICEF, ECPAT International i Interpol, informuje Dawn.

Przemoc ze strony znajomych osób

W 85% przypadków zgłoszonych przez dzieci sprawcą była osoba, którą już znały. Media społecznościowe pojawiały się w 44% zgłoszonych przypadków i były najczęstszym środowiskiem cyfrowym związanym z taką przemocą.

Wśród form nadużyć wymieniono niechciane seksualizowane obrazy lub rozmowy, żądanie intymnych zdjęć, rozpowszechnianie wizerunków dzieci bez ich zgody, groźby seksualne i szantaż. Ponad połowa poszkodowanych dzieci nikomu nie opowiedziała o swoich doświadczeniach. Żadne z ankietowanych dzieci nie zgłosiło takich przypadków za pośrednictwem oficjalnych kanałów, w tym infolinii, pracowników socjalnych lub policji.

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Strach, stygmatyzacja i obawy przed reakcją rodziny mogą powstrzymywać dzieci przed szukaniem pomocy. Chłopcy również mogą pozostawać niezauważeni z powodu społecznych wyobrażeń o męskości i niechęci do mówienia o przemocy seksualnej.

Zagrożenia związane z technologiami cyfrowymi

Specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci Najat Maalla M’jid, przedstawiając swoje sprawozdanie końcowe Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, wezwała rządy do wzmocnienia ochrony dzieci. Jak stwierdziła, szybki rozwój technologii, obok możliwości nauki i komunikacji, stwarza nowe zagrożenia.

Oświadczyła, że sztuczna inteligencja otworzyła „ogromne możliwości seksualnego wykorzystywania dzieci”, a także stwarza zagrożenia związane z cyberprzemocą, deepfake’ami i angażowaniem dzieci w działalność przestępczą. Badanie dotyczące Pakistanu wskazuje również na luki w prawodawstwie: nie ma systematycznego wymogu, aby prowadzenie przesłuchań sądowo-eksperckich z dziećmi powierzać specjalnie przeszkolonym specjalistom, co może zwiększać ryzyko ponownej traumatyzacji podczas dochodzeń.

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