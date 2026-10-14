У Пакистані 1,5 млн дітей зазнали сексуальної експлуатації або насильства онлайн — Dawn

У Пакистані близько 1,5 мільйона дітей віком від 12 до 17 років, які користуються інтернетом, за один рік зазнали щонайменше однієї форми сексуальної експлуатації або насильства із застосуванням цифрових технологій. Це майже одна дитина з 16, ідеться в дослідженні Disrupting Harm in Pakistan, оприлюдненому у вересні 2026 року UNICEF, ECPAT International та Інтерполом, повідомляє Dawn.

Насильство з боку знайомих

У 85% випадків, про які повідомили діти, кривдником була людина, яку вони вже знали. Соціальні мережі фігурували у 44% повідомлених випадків і стали найпоширенішим цифровим середовищем, пов’язаним із таким насильством.

Серед форм зловживань названо небажані сексуалізовані зображення або розмови, вимагання інтимних фото, поширення зображень дітей без їхньої згоди, сексуальні погрози та шантаж. Понад половина постраждалих дітей нікому не розповідали про пережите. Жодна з опитаних дітей не повідомила про такі випадки через офіційні канали, зокрема гарячі лінії, соціальних працівників або поліцію.

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Страх, стигма та побоювання реакції родини можуть заважати дітям звертатися по допомогу. Хлопці також можуть залишатися поза увагою через суспільні уявлення про маскулінність і небажання говорити про сексуальне насильство.

Ризики цифрових технологій

Спеціальна представниця генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей Наджат Маалла М’джид, представляючи свій підсумковий звіт Генеральній Асамблеї ООН, закликала уряди посилити захист дітей. За її словами, стрімкий розвиток технологій поряд із можливостями для навчання та спілкування створює нові ризики.

Вона заявила, що штучний інтелект відкрив «величезні можливості для сексуальної експлуатації дітей», а також створює ризики кібербулінгу, дипфейків і залучення дітей до злочинної діяльності. Дослідження щодо Пакистану також вказує на прогалини у законодавстві: проведення судово-експертних інтерв’ю з дітьми не вимагається систематично доручати спеціально навченим фахівцям, що може підвищувати ризик повторної травматизації під час розслідувань.

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