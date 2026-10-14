Иран начал применять новую тактику против судов, проходящих через Ормузский пролив, заявили два высокопоставленных чиновника страны. По их словам, Тегеран стремится сохранить высокие мировые цены на нефть и повлиять на промежуточные выборы в США. Об этом сообщает The Japan Times, опубликовавшая материал Reuters.

Собеседники не раскрыли деталей новой стратегии. Один из них сказал, что примерно десять дней назад Иран начал действовать иначе против кораблей, которые считает нарушителями установленных им ограничений. По словам чиновников, изменились характер и темп атак, а решение об этом было принято на самом высоком уровне иранского руководства.

Инциденты в районе пролива

До начала войны через Ормузский пролив проходило около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля Тегеран пытался установить контроль над водным путем, ограничивая судоходство. Угрозы и атаки существенно сократили движение через пролив и способствовали повышению цен на нефть, хотя часть грузов продолжала проходить этим маршрутом.

Согласно анализу источников в сфере морской безопасности и сообщениям британской организации United Kingdom Maritime Trade Operations, за последние 48 часов в районе Ормузского пролива произошло как минимум пять инцидентов с танкерами и другими коммерческими судами, в том числе с применением беспилотников. По данным Международной морской организации, этот показатель примерно соответствовал темпу атак 3–5 октября и свидетельствовал о новой эскалации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наблюдатели и расширение операций

Американский военный чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил об одном из изменений в тактике Ирана. По его словам, после уничтожения США значительной части иранских радиолокационных возможностей Корпус стражей исламской революции начал использовать безоружных наблюдателей в малых лодках для выявления потенциальных целей, в том числе кораблей ВМС США.

Этот чиновник также сообщил, что на прошлой неделе американские военные обнаружили иранских наблюдателей на судне типа дау, которые якобы передавали данные о целях Корпусу стражей исламской революции. Американские силы приказали людям покинуть судно, после чего уничтожили его. По его словам, жертв не было.

Иранские чиновники также заявили о намерении расширить район операций за пределы Ормузского пролива — в Оманский залив и другие воды. Источники в сфере морской безопасности указывают, что в последние дни суда становились целями также вблизи Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. В то же время Объединенный морской информационный центр под руководством ВМС США в своей последней оценке назвал угрозу для торгового судоходства в Ормузском проливе «серьезной» — это второй по высоте уровень.

Читай нас в