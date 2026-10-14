官员称伊朗改变袭击船只的战术——《日本时报》

该国两名高级官员表示，伊朗已开始对通过霍尔木兹海峡的船只采取新战术。据他们称，德黑兰寻求维持全球高油价，并影响美国中期选举。据《日本时报》报道，该报刊登了路透社的报道。

消息人士未透露新战略的细节。其中一人称，大约10天前，伊朗开始以不同方式应对其认为违反其所设限制的船只。官员们表示，袭击的性质和频率已经改变，相关决定是在伊朗领导层最高层作出的。

海峡区域的事件

战争开始前，全球约五分之一的石油和液化天然气贸易通过霍尔木兹海峡。美国和以色列于2月28日袭击伊朗后，德黑兰试图通过限制航运来控制这条水道。威胁和袭击大幅减少了通过该海峡的交通，并推动油价上涨，尽管部分货物仍继续经由这一路线运输。

根据对海上安全消息来源的分析以及英国机构United Kingdom Maritime Trade Operations的报告，在过去48小时内，霍尔木兹海峡区域至少发生了五起涉及油轮和其他商船的事件，其中包括使用无人机。国际海事组织的数据显示，这一数字大致与10月3日至5日的袭击频率相当，并表明出现了新的升级。

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观察人员与行动扩大

一名不愿具名的美国军方官员表示，伊朗的战术出现了一项变化。他称，在美国摧毁伊朗相当大一部分雷达能力后，伊斯兰革命卫队开始使用小船上的非武装观察人员来识别潜在目标，其中包括美国海军舰艇。

这名官员还表示，上周美国军方在一艘阿拉伯帆船上发现了伊朗观察人员，他们据称向伊斯兰革命卫队传送目标数据。美军命令船上人员离开该船，随后将其摧毁。他称，没有人员伤亡。

伊朗官员还表示，计划将行动区域扩大到霍尔木兹海峡以外，延伸至阿曼湾和其他水域。海上安全消息人士指出，近几天船只在卡塔尔和阿拉伯联合酋长国附近也成为目标。与此同时，由美国海军领导的联合海事信息中心在其最新评估中称，霍尔木兹海峡商船面临的威胁为“严重”——这是第二高等级。

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