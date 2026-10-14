Iran zmienił taktykę ataków na statki, twierdzą urzędnicy — The Japan Times
Iran zaczął stosować nową taktykę wobec statków przepływających przez Cieśninę Ormuz, powiedziało dwóch wysokich rangą urzędników tego kraju. Według nich Teheran dąży do utrzymania wysokich światowych cen ropy i wpłynięcia na wybory połówkowe w USA. Poinformował o tym The Japan Times, który opublikował materiał Reutersa.
Rozmówcy nie ujawnili szczegółów nowej strategii. Jeden z nich powiedział, że około dziesięć dni temu Iran zaczął inaczej działać wobec statków, które uważa za naruszające ustanowione przez niego ograniczenia. Według urzędników zmieniły się charakter i tempo ataków, a decyzję w tej sprawie podjęto na najwyższym szczeblu irańskiego kierownictwa.
Incydenty w rejonie cieśniny
Przed rozpoczęciem wojny przez Cieśninę Ormuz przechodziła około jedna piąta światowego handlu ropą i skroplonym gazem ziemnym. Po uderzeniach USA i Izraela na Iran 28 lutego Teheran próbował ustanowić kontrolę nad szlakiem wodnym, ograniczając żeglugę. Groźby i ataki znacząco zmniejszyły ruch przez cieśninę oraz przyczyniły się do wzrostu cen ropy, choć część ładunków nadal przechodziła tą trasą.
Z analizy źródeł zajmujących się bezpieczeństwem morskim oraz komunikatów brytyjskiej organizacji United Kingdom Maritime Trade Operations wynika, że w ciągu ostatnich 48 godzin w rejonie Cieśniny Ormuz doszło do co najmniej pięciu incydentów z udziałem tankowców i innych statków handlowych, w tym z użyciem dronów. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej wskaźnik ten mniej więcej odpowiadał tempu ataków z 3–5 października i świadczył o nowej eskalacji.
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Obserwatorzy i rozszerzenie operacji
Amerykański urzędnik wojskowy, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformował o jednej ze zmian w taktyce Iranu. Według niego, po zniszczeniu przez USA znacznej części irańskich możliwości radarowych, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaczął wykorzystywać nieuzbrojonych obserwatorów w małych łodziach do wykrywania potencjalnych celów, w tym okrętów Marynarki Wojennej USA.
Urzędnik ten przekazał również, że w ubiegłym tygodniu amerykańskie wojsko wykryło irańskich obserwatorów na pokładzie dau, którzy rzekomo przekazywali Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej dane o celach. Siły amerykańskie nakazały ludziom opuścić statek, po czym go zniszczyły. Według niego nie było ofiar.
Irańscy urzędnicy oświadczyli również, że zamierzają rozszerzyć obszar operacji poza Cieśninę Ormuz — na Zatokę Omańską i inne wody. Źródła ds. bezpieczeństwa morskiego wskazują, że w ostatnich dniach statki stawały się celami również w pobliżu Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednocześnie kierowane przez Marynarkę Wojenną USA Wspólne Centrum Informacji Morskiej w swojej najnowszej ocenie określiło zagrożenie dla żeglugi handlowej w Cieśninie Ormuz jako „poważne” — jest to drugi najwyższy poziom.