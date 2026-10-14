Iran zaczął stosować nową taktykę wobec statków przepływających przez Cieśninę Ormuz, powiedziało dwóch wysokich rangą urzędników tego kraju. Według nich Teheran dąży do utrzymania wysokich światowych cen ropy i wpłynięcia na wybory połówkowe w USA. Poinformował o tym The Japan Times, który opublikował materiał Reutersa.

Rozmówcy nie ujawnili szczegółów nowej strategii. Jeden z nich powiedział, że około dziesięć dni temu Iran zaczął inaczej działać wobec statków, które uważa za naruszające ustanowione przez niego ograniczenia. Według urzędników zmieniły się charakter i tempo ataków, a decyzję w tej sprawie podjęto na najwyższym szczeblu irańskiego kierownictwa.

Incydenty w rejonie cieśniny

Przed rozpoczęciem wojny przez Cieśninę Ormuz przechodziła około jedna piąta światowego handlu ropą i skroplonym gazem ziemnym. Po uderzeniach USA i Izraela na Iran 28 lutego Teheran próbował ustanowić kontrolę nad szlakiem wodnym, ograniczając żeglugę. Groźby i ataki znacząco zmniejszyły ruch przez cieśninę oraz przyczyniły się do wzrostu cen ropy, choć część ładunków nadal przechodziła tą trasą.

Z analizy źródeł zajmujących się bezpieczeństwem morskim oraz komunikatów brytyjskiej organizacji United Kingdom Maritime Trade Operations wynika, że w ciągu ostatnich 48 godzin w rejonie Cieśniny Ormuz doszło do co najmniej pięciu incydentów z udziałem tankowców i innych statków handlowych, w tym z użyciem dronów. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej wskaźnik ten mniej więcej odpowiadał tempu ataków z 3–5 października i świadczył o nowej eskalacji.

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Obserwatorzy i rozszerzenie operacji

Amerykański urzędnik wojskowy, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformował o jednej ze zmian w taktyce Iranu. Według niego, po zniszczeniu przez USA znacznej części irańskich możliwości radarowych, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaczął wykorzystywać nieuzbrojonych obserwatorów w małych łodziach do wykrywania potencjalnych celów, w tym okrętów Marynarki Wojennej USA.

Urzędnik ten przekazał również, że w ubiegłym tygodniu amerykańskie wojsko wykryło irańskich obserwatorów na pokładzie dau, którzy rzekomo przekazywali Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej dane o celach. Siły amerykańskie nakazały ludziom opuścić statek, po czym go zniszczyły. Według niego nie było ofiar.

Irańscy urzędnicy oświadczyli również, że zamierzają rozszerzyć obszar operacji poza Cieśninę Ormuz — na Zatokę Omańską i inne wody. Źródła ds. bezpieczeństwa morskiego wskazują, że w ostatnich dniach statki stawały się celami również w pobliżu Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednocześnie kierowane przez Marynarkę Wojenną USA Wspólne Centrum Informacji Morskiej w swojej najnowszej ocenie określiło zagrożenie dla żeglugi handlowej w Cieśninie Ormuz jako „poważne” — jest to drugi najwyższy poziom.

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