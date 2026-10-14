Пожар в Ульсане вызвал эвакуацию 7 тысяч работников — Korea Herald

В южнокорейском Ульсане в среду произошел пожар на предприятии по производству химикатов. Из-за задымления около 7 тысяч работников эвакуировали с расположенного рядом нефтехимического проекта Shaheen компании S-OIL, сообщает Korea Herald.

Возгорание в резервуаре с толуолом

По данным пожарной службы Ульсана, огонь вспыхнул в 9:41. К тушению привлекли около 200 спасателей и три вертолета. С территории самого предприятия эвакуировали всех 16 работников. По состоянию на момент публикации о пострадавших не сообщалось.

По предварительным данным, возгорание произошло во внешнем резервуаре, где хранилось 8 тысяч литров толуола — легковоспламеняющегося вещества. Над местом пожара поднялся густой черный дым.

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Частичная приостановка работ

Из-за дыма S-OIL частично приостановила работы на соседнем проекте Shaheen и вывела работников в безопасные места. Полиция и пожарные службы должны установить точную причину возгорания.

Министр внутренних дел Юн Хо Чжун поручил службам задействовать все доступные ресурсы для ликвидации пожара и проверить, нет ли пропавших без вести.

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