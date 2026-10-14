W południowokoreańskim Ulsanie w środę doszło do pożaru w zakładzie produkującym chemikalia. Z powodu zadymienia ewakuowano około 7 tys. pracowników z pobliskiego projektu petrochemicznego Shaheen firmy S-OIL, informuje Korea Herald.

Pożar w zbiorniku z toluenem

Według straży pożarnej w Ulsanie ogień wybuchł o godz. 9:41. Do gaszenia skierowano około 200 ratowników i trzy śmigłowce. Z terenu samego zakładu ewakuowano wszystkich 16 pracowników. Do czasu publikacji nie zgłoszono osób poszkodowanych.

Według wstępnych danych do pożaru doszło w zewnętrznym zbiorniku, w którym przechowywano 8 tys. litrów toluenu — łatwopalnej substancji. Nad miejscem pożaru uniósł się gęsty czarny dym.

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Częściowe wstrzymanie prac

Z powodu dymu S-OIL częściowo wstrzymała prace przy sąsiednim projekcie Shaheen i przeniosła pracowników w bezpieczne miejsca. Policja i straż pożarna mają ustalić dokładną przyczynę pożaru.

Minister spraw wewnętrznych Yoon Ho-jung polecił służbom wykorzystać wszystkie dostępne zasoby do ugaszenia pożaru oraz sprawdzić, czy nie ma osób zaginionych.

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