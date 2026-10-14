Федеральный суд в Вашингтоне, США, бессрочно запретил президенту Дональду Трампу вводить касающийся Белого дома запрет в отношении трёх СМИ. Речь идёт о MS NOW, CNN и Politico, сообщает CNBC.

Решение судьи

Распоряжение поздно вечером во вторник издал судья Тимоти Келли из Окружного суда США в Вашингтоне. Оно продлевает действие судебного запрета в отношении решения Трампа не допускать эти три СМИ в Белый дом.

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Судья Келли запретил президенту применять ограничения, о которых идёт речь в деле. Решение касается именно MS NOW, CNN и Politico.

Ограничения для СМИ

По данным CNBC, Трамп стремился запретить MS NOW, CNN и Politico освещать события из Белого дома. Бессрочное распоряжение не устанавливает конечного срока действия судебного запрета для президента.

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