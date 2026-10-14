Sąd federalny w Waszyngtonie w USA bezterminowo zakazał prezydentowi Donaldowi Trumpowi wprowadzania zakazu dotyczącego Białego Domu wobec trzech mediów. Chodzi o MS NOW, CNN i Politico — podaje CNBC.

Decyzja sędziego

Postanowienie późnym wieczorem we wtorek wydał sędzia Timothy Kelly z Sądu Okręgowego USA w Waszyngtonie. Przedłuża ono obowiązywanie sądowego zakazu dotyczącego decyzji Trumpa o niedopuszczaniu tych trzech mediów do Białego Domu.

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Sędzia Kelly zakazał prezydentowi stosowania ograniczeń, których dotyczy sprawa. Decyzja odnosi się konkretnie do MS NOW, CNN i Politico.

Ograniczenia dla mediów

Według CNBC Trump chciał zakazać MS NOW, CNN i Politico relacjonowania wydarzeń z Białego Domu. Bezterminowe postanowienie nie określa daty końcowej obowiązywania sądowego zakazu wobec prezydenta.

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