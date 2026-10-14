Государственный банк Пакистана запустил вторую редакцию политики Banking on Equality, направленной на расширение доступа женщин к финансовым услугам и усиление их присутствия в банковском секторе. Регулятор в Карачи сообщил, что после запуска первой редакции программы гендерный разрыв в финансовой инклюзии сократился с 39% в 2021 году до 29% в 2025 году, передает Dawn.

Результаты первой редакции

Первая политика Banking on Equality была запущена в 2021 году. Она стала первой в Пакистане инициативой по гендерной интеграции в банковском секторе, призванной сократить гендерный разрыв в финансовой инклюзии и сделать финансовые услуги более доступными для женщин.

С тех пор банки трудоустроили по этой политике более 17 500 женщин, а доля женщин среди персонала выросла с 13% до 17%. Банки также создали специализированные подразделения или команды, разрабатывающие финансовые продукты и услуги для женщин.

Государственный банк Пакистана заявил, что недавно получил награду Policy Achievement Award for Gender Inclusive Finance 2026 от Альянса за финансовую инклюзию за реализацию Banking on Equality с 2021 года.

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Цели новой редакции

Новая редакция политики устанавливает целевые показатели доли женщин в найме, работе с клиентами и среди агентов безфилиального банкинга. Банкам также рекомендуется создавать учреждения дневного ухода для работающих матерей и внедрять политики карьерного развития, чтобы помочь женщинам на среднем этапе карьеры занимать руководящие должности.

Документ предусматривает расширение доступа женщин к счетам и платежным услугам через целевые кампании цифрового онбординга, упрощенные цифровые счета для женщин и более широкое использование цифровых платежей предприятиями, возглавляемыми женщинами.

Отдельным направлением является финансирование микро-, малых и средних предприятий, принадлежащих женщинам или управляемых ими. Для этого банки должны учитывать гендерные факторы при кредитном планировании, предлагать упрощенные и специализированные финансовые продукты, использовать цифровые платформы и партнерства с финтех-компаниями, а также альтернативные механизмы оценки кредитоспособности и залога.

Для контроля выполнения политики регулятор планирует внедрить систему мониторинга и оценки, ежеквартальное представление данных и регулярные проверки методом «тайного покупателя». Политика также должна поддержать цель Национальной стратегии финансовой инклюзии Пакистана — сократить гендерный разрыв до 25% к 2028 году.

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