巴基斯坦国家银行推出了第二版“Banking on Equality”政策，旨在扩大女性获得金融服务的渠道，并加强她们在银行业中的参与。卡拉奇的监管机构表示，在该计划第一版推出后，金融包容性方面的性别差距从2021年的39%缩小至2025年的29%，《黎明报》报道。

第一版的成果

第一版“Banking on Equality”政策于2021年推出。该政策成为巴基斯坦银行业首项性别融合倡议，旨在缩小金融包容性方面的性别差距，并使女性更容易获得金融服务。

此后，银行根据该政策聘用了超过17,500名女性，女性在员工中的占比从13%升至17%。银行还设立了专门部门或团队，为女性开发金融产品和服务。

巴基斯坦国家银行表示，因自2021年以来实施“Banking on Equality”，其近日获得金融包容联盟颁发的2026年性别包容金融政策成就奖。

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新版的目标

新版政策为女性在招聘、客户服务岗位以及无网点银行代理人中的占比设定了目标指标。该政策还建议银行为职业母亲设立日间照护设施，并推行职业发展政策，以帮助处于职业生涯中期的女性担任领导职位。

该文件规定，通过有针对性的数字化开户注册活动、面向女性的简化数字账户，以及由女性领导的企业更广泛使用数字支付，扩大女性获得账户和支付服务的渠道。

另一个重点方向是为女性拥有或管理的微型、小型和中型企业提供融资。为此，银行必须在信贷规划中考虑性别因素，提供简化和专门的金融产品，使用数字平台并与金融科技公司建立合作关系，同时采用替代性信用评估和抵押机制。

为监督政策落实，监管机构计划引入监测和评估体系、按季度提交数据以及定期开展“神秘顾客”检查。该政策还应支持巴基斯坦国家金融包容战略的目标——到2028年将性别差距缩小至25%。

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