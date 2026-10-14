Państwowy Bank Pakistanu uruchomił drugą wersję polityki Banking on Equality, której celem jest rozszerzenie dostępu kobiet do usług finansowych i wzmocnienie ich obecności w sektorze bankowym. Regulator w Karaczi poinformował, że po uruchomieniu pierwszej wersji programu luka płci w zakresie włączenia finansowego zmniejszyła się z 39% w 2021 roku do 29% w 2025 roku, jak podaje Dawn.

Rezultaty pierwszej wersji

Pierwsza polityka Banking on Equality została uruchomiona w 2021 roku. Była to pierwsza w Pakistanie inicjatywa na rzecz integracji perspektywy płci w sektorze bankowym, mająca zmniejszyć lukę płci w zakresie włączenia finansowego i uczynić usługi finansowe bardziej dostępnymi dla kobiet.

Od tego czasu banki zatrudniły w ramach tej polityki ponad 17 500 kobiet, a udział kobiet wśród pracowników wzrósł z 13% do 17%. Banki utworzyły również wyspecjalizowane działy lub zespoły opracowujące produkty i usługi finansowe dla kobiet.

Państwowy Bank Pakistanu oświadczył, że niedawno otrzymał nagrodę Policy Achievement Award for Gender Inclusive Finance 2026 od Sojuszu na rzecz Włączenia Finansowego za wdrażanie Banking on Equality od 2021 roku.

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Cele nowej wersji

Nowa wersja polityki określa wskaźniki docelowe dotyczące udziału kobiet w rekrutacji, obsłudze klientów oraz wśród agentów bankowości bezoddziałowej. Bankom zaleca się również tworzenie placówek opieki dziennej dla pracujących matek oraz wprowadzanie polityk rozwoju kariery, aby pomóc kobietom na średnim etapie kariery obejmować stanowiska kierownicze.

Dokument przewiduje rozszerzenie dostępu kobiet do rachunków i usług płatniczych poprzez ukierunkowane kampanie cyfrowego wdrażania klientów, uproszczone rachunki cyfrowe dla kobiet oraz szersze wykorzystanie płatności cyfrowych przez przedsiębiorstwa kierowane przez kobiety.

Osobnym kierunkiem jest finansowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw należących do kobiet lub przez nie zarządzanych. W tym celu banki mają uwzględniać czynniki związane z płcią przy planowaniu kredytowym, oferować uproszczone i wyspecjalizowane produkty finansowe, wykorzystywać platformy cyfrowe i partnerstwa z firmami fintech, a także alternatywne mechanizmy oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia.

Aby kontrolować realizację polityki, regulator planuje wprowadzić system monitorowania i oceny, kwartalne raportowanie danych oraz regularne kontrole metodą „tajemniczego klienta”. Polityka ma również wspierać cel pakistańskiej Narodowej Strategii Włączenia Finansowego — zmniejszenie luki płci do 25% do 2028 roku.

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