保加利亚将在黑海靠近该国海岸的两艘商船遭无人机袭击后，召见俄罗斯联邦这一侵略国的大使埃列奥诺拉·米特罗法诺娃。其中一艘船只沉没。据《独立报》援引保加利亚总理鲁门·拉德夫的声明报道。

船员撤离

救援人员撤离了Chelsea 3号船上的全部15名船员。该船属于一名乌克兰船主，并悬挂马耳他国旗航行。5名水手因轻伤接受了救助。船上有7名乌克兰公民和8名阿塞拜疆公民。

据Chelsea 3号船员称，三架空中无人机击中了该船的甲板和船体。袭击发生在距保加利亚海岸约29公里和27.5公里处。拉德夫还表示，另一艘沉没船只中有一人获救，但未说明船上其他人员的情况。

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保加利亚和欧盟的反应

在10月13日举行的保加利亚安全委员会紧急会议期间，拉德夫称这些袭击绝对不可接受，并表示该国正在向北约和欧盟寻求援助。他指出，当局没有明确证据证明谁应对这些袭击负责，但他认为，逻辑表明俄罗斯能从其后果中获益。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩谴责了针对商船的袭击，并表示责任人必须被追究责任。俄罗斯联邦没有立即就该事件发表评论。

一周前，海上和空中无人机在黑海保加利亚专属经济区袭击了另外两艘商船。一艘悬挂多哥国旗的船只沉没，一艘保加利亚渡轮撤离了一艘悬挂帕劳国旗船只的18名船员。

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