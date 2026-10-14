Bułgaria wezwie ambasadorkę Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, Eleonorę Mitrofanową po atakach dronów na dwa statki handlowe na Morzu Czarnym w pobliżu bułgarskiego wybrzeża. Jeden ze statków zatonął — informuje The Independent, powołując się na oświadczenia premiera Bułgarii Rumena Radewa.

Ewakuacja załogi

Ratownicy ewakuowali wszystkich 15 członków załogi statku Chelsea 3, należącego do ukraińskiego właściciela i pływającego pod banderą Malty. Pięciu marynarzom udzielono pomocy z powodu lekkich obrażeń. Na pokładzie znajdowało się siedmiu obywateli Ukrainy i ośmiu obywateli Azerbejdżanu.

Według członków załogi Chelsea 3 trzy drony powietrzne uderzyły w pokład i kadłub statku. Uderzenia nastąpiły w odległości około 29 i 27,5 kilometra od wybrzeża Bułgarii. Radew oświadczył również, że z innego statku, który zatonął, uratowano jedną osobę, nie podając informacji o pozostałych osobach na pokładzie.

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Reakcja Bułgarii i UE

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Bułgarii 13 października Radew nazwał ataki absolutnie niedopuszczalnymi i poinformował, że kraj zwraca się o pomoc do NATO i Unii Europejskiej. Zaznaczył, że władze nie mają wyraźnych dowodów odpowiedzialności za uderzenia, ale jego zdaniem logika wskazuje na korzyści Rosji z ich skutków.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła ataki na statki handlowe i oświadczyła, że winni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Federacja Rosyjska nie skomentowała natychmiast tego incydentu.

Tydzień wcześniej drony morskie i powietrzne zaatakowały kolejne dwa statki handlowe w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii na Morzu Czarnym. Statek pod banderą Togo zatonął, a bułgarski prom ewakuował 18 członków załogi statku pływającego pod banderą Palau.

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