Болгарія викличе посолку РФ, держави-агресора, після атак на судна — The Independent

Болгарія викличе посолку Російської Федерації, держави-агресора, Елеонору Митрофанову після дронових атак на два комерційні судна в Чорному морі поблизу болгарського узбережжя. Одне із суден затонуло, повідомляє The Independent з посиланням на заяви прем’єр-міністра Болгарії Румена Радева.

Евакуація екіпажу

Рятувальники евакуювали всіх 15 членів екіпажу судна Chelsea 3, що належить українському власнику та ходило під прапором Мальти. П’ятьом морякам надали допомогу через легкі травми. На борту були семеро громадян України та восьмеро громадян Азербайджану.

За словами членів екіпажу Chelsea 3, три повітряні дрони влучили в палубу та корпус судна. Удари сталися приблизно за 29 та 27,5 кілометра від узбережжя Болгарії. Радев також заявив, що з іншого судна, яке затонуло, врятували одну людину, не уточнивши даних про інших людей на борту.

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Реакція Болгарії та ЄС

Під час екстреного засідання Ради безпеки Болгарії 13 жовтня Радев назвав атаки абсолютно неприйнятними та повідомив, що країна звертається по допомогу до НАТО і Європейського Союзу. Він зазначив, що влада не має чітких доказів відповідальності за удари, але, за його оцінкою, логіка вказує на вигоду Росії від їхніх наслідків.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила атаки на комерційні судна та заявила, що винні мають бути притягнуті до відповідальності. Російська Федерація не надала негайного коментаря щодо інциденту.

За тиждень до цього морські та повітряні дрони атакували ще два комерційні судна у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Судно під прапором Того затонуло, а болгарський пором евакуював 18 членів екіпажу корабля під прапором Палау.

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