Болгария вызовет посла Российской Федерации, государства-агрессора, Элеонору Митрофанову после атак дронов на два коммерческих судна в Черном море вблизи болгарского побережья. Одно из судов затонуло, сообщает The Independent со ссылкой на заявления премьер-министра Болгарии Румена Радева.

Эвакуация экипажа

Спасатели эвакуировали всех 15 членов экипажа судна Chelsea 3, принадлежащего украинскому владельцу и ходившего под флагом Мальты. Пятерым морякам оказали помощь из-за легких травм. На борту находились семь граждан Украины и восемь граждан Азербайджана.

По словам членов экипажа Chelsea 3, три воздушных дрона попали в палубу и корпус судна. Удары произошли примерно в 29 и 27,5 километра от побережья Болгарии. Радев также заявил, что с другого судна, которое затонуло, спасли одного человека, не уточнив данные о других людях на борту.

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Реакция Болгарии и ЕС

Во время экстренного заседания Совета безопасности Болгарии 13 октября Радев назвал атаки абсолютно неприемлемыми и сообщил, что страна обращается за помощью к НАТО и Европейскому Союзу. Он отметил, что у властей нет четких доказательств ответственности за удары, но, по его оценке, логика указывает на выгоду России от их последствий.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила атаки на коммерческие суда и заявила, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Российская Федерация не предоставила немедленного комментария по поводу инцидента.

За неделю до этого морские и воздушные дроны атаковали еще два коммерческих судна в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Судно под флагом Того затонуло, а болгарский паром эвакуировал 18 членов экипажа корабля под флагом Палау.

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