В столице Албании Тиране антиправительственный студенческий протест возле Министерства образования перерос в многочасовые столкновения с полицией. Как сообщает Balkan Insight, столкновения продолжались до позднего вечера вторника.

Слезоточивый газ и водометы

По данным издания, протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, пытаясь вытеснить участников акции с улиц.

Государственная полиция Албании заявила о задержании 16 протестующих. В отношении еще 49 человек продолжается расследование. В ведомстве отметили, что повреждение, разрушение и поджоги имущества не имеют отношения к мирному осуществлению права на протест.

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Пострадавшие и отстранение полицейских

Министерство здравоохранения Албании сообщило, что медицинская помощь была оказана в общей сложности 13 людям. По состоянию на среду шестеро из них продолжали лечение в больнице Тираны.

Глава Государственной полиции распорядился отстранить четырех полицейских и руководителя отдела общественного порядка одного из полицейских участков. Решение было принято после распространения видео, на котором полицейские грубо несут 19-летнего юношу со сломанной ногой.

Акцию первоначально анонсировали участники так называемой Революции фламинго, которые призвали студентов присоединиться. Демонстранты выражали недовольство условиями обучения в университетах, стоимостью образования и проживания, а также требовали отставки премьер-министра Эди Рамы.

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