У столиці Албанії Тирані студентський антиурядовий протест біля Міністерства освіти переріс у багатогодинні сутички з поліцією. Як повідомляє Balkan Insight, зіткнення тривали до пізнього вечора у вівторок.

Сльозогінний газ і водомети

За даними видання, протестувальники кидали каміння та пляшки із запальною сумішшю. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, намагаючись витіснити учасників акції з вулиць.

Державна поліція Албанії заявила про затримання 16 протестувальників. Стосовно ще 49 людей триває розслідування. У відомстві зазначили, що пошкодження, руйнування та підпали майна не мають стосунку до мирного здійснення права на протест.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Постраждалі та відсторонення поліцейських

Міністерство охорони здоров'я Албанії повідомило, що медичну допомогу загалом надали 13 людям. Шестеро з них станом на середу продовжували лікування в лікарні Тирани.

Керівник Державної поліції розпорядився відсторонити чотирьох поліцейських і керівника відділу громадського порядку одного з поліцейських відділків. Рішення ухвалили після поширення відео, на якому поліцейські грубо несуть 19-річного юнака зі зламаною ногою.

Акцію спочатку анонсували учасники так званої Революції фламінго, які закликали долучитися студентів. Демонстранти висловлювали невдоволення умовами навчання в університетах, вартістю освіти та проживання, а також вимагали відставки прем'єр-міністра Еді Рами.

Читай нас у