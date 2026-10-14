W stolicy Albanii, Tiranie, antyrządowy protest studencki w pobliżu Ministerstwa Edukacji przerodził się w wielogodzinne starcia z policją. Jak informuje Balkan Insight, starcia trwały do późnego wieczora we wtorek.

Gaz łzawiący i armatki wodne

Według portalu protestujący rzucali kamieniami i butelkami z mieszanką zapalającą. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, próbując wyprzeć uczestników akcji z ulic.

Policja Państwowa Albanii poinformowała o zatrzymaniu 16 protestujących. Wobec kolejnych 49 osób trwa śledztwo. Służby zaznaczyły, że uszkadzanie, niszczenie i podpalanie mienia nie mają związku z pokojowym korzystaniem z prawa do protestu.

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Poszkodowani i zawieszenie policjantów

Ministerstwo Zdrowia Albanii poinformowało, że pomocy medycznej udzielono łącznie 13 osobom. Według stanu na środę sześć z nich nadal było leczonych w szpitalu w Tiranie.

Szef Policji Państwowej polecił zawiesić czterech policjantów oraz kierownika wydziału porządku publicznego jednego z komisariatów. Decyzję podjęto po rozpowszechnieniu nagrania, na którym policjanci brutalnie niosą 19-letniego chłopaka ze złamaną nogą.

Akcję początkowo zapowiedzieli uczestnicy tak zwanej Rewolucji Flamingów, którzy wezwali studentów do przyłączenia się. Demonstranci wyrażali niezadowolenie z warunków studiowania na uniwersytetach, kosztów edukacji i zakwaterowania, a także domagali się dymisji premiera Ediego Ramy.

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