Новая любовница Путина пропустит этап Гран-при России из-за болезни

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась от участия в этапе Гран-при России в Казани. Спортсменка объяснила своё решение проблемами со здоровьем и извинилась перед болельщиками.

В своём Telegram-канале Валиева сообщила, что не сможет выступить на соревнованиях, но надеется встретиться с фанатами на следующих этапах турнира.

Фигуристка ранее отбыла четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Также её лишили золотой медали Олимпиады-2022 в Пекине.

Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

Напомним, Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов и стал самым молодым автором юбилейного гола.

По данным The National, в Коджаэли (Турция) сборная Франции обыграла Турцию со счётом 1:0 в стартовом матче группы A1 Лиги наций УЕФА. Для Зинедина Зидана это был первый матч в качестве главного тренера французской команды.

Читай нас в