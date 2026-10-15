В Калуге провели молебен для защиты от дронов после атаки на дата-центр «Яндекса»

После украинской атаки на дата-центр «Яндекса» в российской Калуге в приходе святого князя Владимира на Правобережье города провели молебен перед иконой «Неопалимая Купина», которую считают чудотворной. 14 октября священники и прихожане просили Господа и Богородицу защитить их от «вражеского нападения», сообщили на странице храма в «ВКонтакте».

Священнослужители заявили, что город, в частности его Правобережная часть, переживает сложный период из-за бомбардировок и полётов беспилотников. По их словам, в подобных обстоятельствах предки обращались к Богу и Богородице за защитой и помощью.

После молебна настоятель храма иерей Кирилл Хланта вместе со священниками Димитрием Новиковым и Ильей Потемкиным объехали Правобережье с иконой Богородицы и окропили улицы святой водой.

Украинские беспилотники атаковали калужский дата-центр «Яндекса» в ночь на 9 октября. В результате удара несколько модулей центра обработки данных полностью вышли из строя. Это самый мощный дата-центр компании площадью 130 тысяч квадратных метров, который обслуживает её внутренние сервисы.

В тот же день после падения обломков беспилотников остановил работу автомобильный завод «АГР», где собирают китайские автомобили Tenet. Всего в Калуге повреждения получили 30 зданий, в том числе жилые дома.

За день до этого ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасове Рязанской области, а 11 октября — аналогичный объект во Владимире. 14 октября беспилотники нанесли удар по недостроенному дата-центру «Сбербанка» в Балакове Саратовской области. Повреждения центров обработки данных привели к перебоям в работе сервисов нескольких крупных компаний российского сегмента интернета.

Так называемые защитные молебны и крестные ходы начали набирать популярность в России после её вторжения в Украину. С помощью таких религиозных мероприятий пытаются защитить от атак повреждённые нефтебазы и другие объекты, в частности нефтеперерабатывающие заводы.

Например, зимой 2025 года российские священники объехали с иконами Рязанскую область, где расположены база ядерных бомбардировщиков «Дягилево» и завод «Роснефти», на долю которого приходится 5 % всей нефтепереработки страны. Несмотря на такие меры, нефтеперерабатывающий завод неоднократно подвергался атакам. Последняя из них произошла в ночь на 15 октября.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Удары по дата-центрам «Яндекса» нарушили работу российских ботоферм.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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