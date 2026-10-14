越南称与美国的贸易谈判接近完成——Channel NewsAsia

在河内，越南副总理范嘉肃表示，与美国就贸易协定进行的谈判已接近完成。他称，越方已向华盛顿发送了该文件的最终文本。与此同时，美国代表对谈判进展作出了更为谨慎的评估，Channel NewsAsia报道。

越南的立场

范嘉肃表示，河内期待美国进一步协助确保越南商品稳定且可持续地进入美国市场。他还表示，越南希望美国在依据第301条开展的调查中作出客观且平衡的评估。该调查尤其涵盖越南产能过剩和知识产权保护问题。

美国的谨慎表态

美国驻越南大使詹妮弗·威克斯指出，两国政府正在继续就互惠贸易协定进行谈判。她敦促越南调整数据保护规则，以吸引投资，并让企业能够有效引入新技术。

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美国科技公司多次警告称，越南对跨境数据传输的严格限制正在阻碍投资。威克斯还敦促河内为能源领域的外国投资者确保可预测的政策和稳定的定价规则。

美国商务部副部长戴维·福格尔表示，希望双方继续就贸易协定开展合作。他指出，谈判已持续一年多，并呼吁越南企业更积极地在美国投资。根据越南海关数据，今年前三个季度，越南对美国的贸易顺差达到1226亿美元。美国是越南最大的出口市场。

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