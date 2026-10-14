Jamajka przyjęła 22 deportowanych z USA — Al Jazeera

Jamajka we wtorek przyjęła pierwszy lot ze Stanów Zjednoczonych z 22 deportowanymi w ramach porozumienia dotyczącego deportacji do państw trzecich. Ludzie przylecieli na międzynarodowe lotnisko Normana Manleya w Kingston. Jak podaje Al Jazeera, według mediów po przylocie wsadzono ich do autobusu i przewieziono w nieujawnione miejsce.

Porozumienie tranzytowe

Jamajka podpisała w czerwcu ze Stanami Zjednoczonymi dwustronne memorandum o porozumieniu. Zgodnie z warunkami porozumienia kraj będzie przyjmował tranzytem deportowanych z państw trzecich, a następnie kierował ich do krajów pochodzenia lub innych państw, które zgodzą się ich przyjąć.

Jamajskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego i Pokoju oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego oświadczyły, że rząd nie będzie przyjmował deportowanych z kartoteką kryminalną. Wsparcie w opiece nad nimi ma zapewniać Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. Rząd podkreślił również, że nie będzie finansował tego porozumienia.

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Krytyka opozycji

Jamajscy politycy opozycji skrytykowali umowę, nazywając ją potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wyspy, oraz zakwestionowali brak publicznej debaty nad dokumentem. Rzecznik opozycji ds. bezpieczeństwa narodowego Fitz Jackson oświadczył, że obywatele są proszeni o zaufanie niepublicznemu porozumieniu, które dotyczy bezpieczeństwa, społeczności i usług publicznych.

Minister spraw zagranicznych Kamina Johnson Smith odpowiedziała, że pytania dotyczące porozumienia otrzymały już odpowiedzi. Według niej USA nie zgodziły się na ujawnienie tekstu umowy. Zaznaczyła również, że Jamajka nie zgodziła się przyjmować przestępców, w przeciwieństwie do niektórych innych państw.

Według projektu Third Country Deportation Watch co najmniej 35 państw zawarło z USA porozumienia dotyczące deportacji do państw trzecich. W USA trwają prawne zaskarżenia tej praktyki: obrońcy praw człowieka twierdzą, że ludzie mogą być deportowani bez należytej procedury prawnej oraz do krajów, w których grozi im niebezpieczeństwo.

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