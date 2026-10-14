牙买加接收22名从美国被遣返者 — 半岛电视台

牙买加周二接收了首架从美国抵达、载有22名被遣返者的航班，这是第三国遣返安排的一部分。这些人抵达金斯敦的诺曼·曼利国际机场。据半岛电视台报道，媒体称，他们抵达后被带上一辆巴士，并被送往一处未公开地点。

过境安排

牙买加于6月与美国签署了一份双边谅解备忘录。根据该安排，该国将过境接收来自第三国的被遣返者，随后将他们送往原籍国或其他同意接收他们的国家。

牙买加国家安全与和平部以及外交与外贸部表示，政府不会接收有犯罪记录的被遣返者。国际移民组织将为照料他们提供支持。政府还强调，不会为这一安排提供资金。

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反对派批评

牙买加反对派政治人士批评该协议，称其可能威胁该岛安全，并质疑该文件缺乏公开讨论。反对党国家安全事务发言人菲茨·杰克逊表示，民众被要求相信一项未公开的协议，而该协议涉及安全、社区和公共服务。

外交部长卡米娜·约翰逊·史密斯回应称，有关该安排的问题已经得到回答。她表示，美国不同意公布协议文本。她还指出，与一些其他国家不同，牙买加没有同意接收罪犯。

根据Third Country Deportation Watch项目的数据，至少35个国家已与美国达成有关向第三国遣返的安排。美国针对这一做法的法律挑战仍在持续：人权倡导者称，人们可能在未获得适当法律程序的情况下被遣返，并被送往面临危险的国家。

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