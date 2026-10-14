Ямайка прийняла 22 депортованих зі США — Al Jazeera

Ямайка у вівторок прийняла перший рейс зі США з 22 депортованими в межах домовленості про депортації до третіх країн. Люди прибули до міжнародного аеропорту Нормана Менлі в Кінгстоні. Як повідомляє Al Jazeera, за даними медіа, після прибуття їх посадили в автобус і доправили в нерозкрите місце.

Транзитна домовленість

Ямайка підписала зі Сполученими Штатами двосторонній меморандум про взаєморозуміння у червні. За умовами домовленості країна прийматиме депортованих із третіх країн транзитом, а надалі направлятиме їх до країн походження або інших держав, які погодяться їх прийняти.

Міністерство національної безпеки та миру Ямайки і Міністерство закордонних справ та зовнішньої торгівлі заявили, що уряд не прийматиме депортованих із кримінальними записами. Підтримку в догляді за ними має надавати Міжнародна організація з міграції. Уряд також наголосив, що не фінансуватиме цю домовленість.

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Критика опозиції

Опозиційні політики Ямайки розкритикували угоду, назвавши її потенційною загрозою для безпеки острова, та поставили під сумнів відсутність публічного обговорення документа. Представник опозиції з питань національної безпеки Фіц Джексон заявив, що громадян просять довіряти непублічній угоді, яка стосується безпеки, громад і державних послуг.

Міністерка закордонних справ Каміна Джонсон Сміт відповіла, що питання щодо домовленості вже отримали відповіді. За її словами, США не погодилися оприлюднити текст угоди. Вона також зазначила, що Ямайка не погоджувалася приймати злочинців, на відміну від деяких інших держав.

За даними проєкту Third Country Deportation Watch, щонайменше 35 країн уклали зі США домовленості щодо депортацій до третіх країн. У США тривають юридичні оскарження такої практики: правозахисники стверджують, що людей можуть висилати без належної правової процедури та до країн, де їм загрожує небезпека.

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