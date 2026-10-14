Ямайка приняла 22 депортированных из США — Al Jazeera

Ямайка во вторник приняла первый рейс из США с 22 депортированными в рамках договоренности о депортациях в третьи страны. Люди прибыли в международный аэропорт Нормана Мэнли в Кингстоне. Как сообщает Al Jazeera, по данным СМИ, после прибытия их посадили в автобус и доставили в нераскрытое место.

Транзитная договоренность

Ямайка подписала с Соединенными Штатами двусторонний меморандум о взаимопонимании в июне. По условиям договоренности страна будет принимать депортированных из третьих стран транзитом, а затем направлять их в страны происхождения или другие государства, которые согласятся их принять.

Министерство национальной безопасности и мира Ямайки и Министерство иностранных дел и внешней торговли заявили, что правительство не будет принимать депортированных с криминальным прошлым. Поддержку в уходе за ними должна оказывать Международная организация по миграции. Правительство также подчеркнуло, что не будет финансировать эту договоренность.

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Критика оппозиции

Оппозиционные политики Ямайки раскритиковали соглашение, назвав его потенциальной угрозой безопасности острова, и поставили под сомнение отсутствие публичного обсуждения документа. Представитель оппозиции по вопросам национальной безопасности Фиц Джексон заявил, что граждан просят доверять непубличному соглашению, которое касается безопасности, общин и государственных услуг.

Министр иностранных дел Камина Джонсон Смит ответила, что на вопросы относительно договоренности уже были даны ответы. По ее словам, США не согласились обнародовать текст соглашения. Она также отметила, что Ямайка не соглашалась принимать преступников, в отличие от некоторых других государств.

По данным проекта Third Country Deportation Watch, по меньшей мере 35 стран заключили с США договоренности о депортациях в третьи страны. В США продолжаются юридические оспаривания такой практики: правозащитники утверждают, что людей могут высылать без надлежащей правовой процедуры и в страны, где им угрожает опасность.

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