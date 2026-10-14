В Польше возле здания Конституционного трибунала произошли столкновения между протестующими и полицией. Роберт Бонкевич и члены Движения защиты границ пытались заблокировать вход в учреждение, сообщает RMF24.

Демонтаж барьеров

Полиция демонтировала барьеры, которые участники акции установили перед зданием трибунала. Собравшиеся пытались этому помешать. По данным издания, у Конституционного трибунала толкались десятки протестующих и полицейских.

Среди участников собрания были депутаты партии «Право и справедливость» Антони Мацеревич и Дариуш Госек. К зданию также прибыл председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский. На месте находился и главный редактор Republika Томаш Сакевич.

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Присяга судьи Конституционного трибунала

В среду утром избранный Сеймом в сентябре судья Конституционного трибунала Мацей Берек принес присягу в Сейме. На церемонии присутствовали, в частности, маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый и маршалок Сената Малгожата Кидава-Блоньская.

Берек принес присягу по формуле «перед президентом». Президент Польши Кароль Навроцкий на церемонии не присутствовал.

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