Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce doszło do starć między protestującymi a policją. Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic próbowali zablokować wejście do instytucji, informuje RMF24.

Demontaż barierek

Policja zdemontowała barierki, które uczestnicy akcji ustawili przed budynkiem trybunału. Zgromadzeni próbowali temu przeszkodzić. Według portalu, przed Trybunałem Konstytucyjnym przepychały się dziesiątki protestujących i policjantów.

Wśród uczestników zgromadzenia byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz i Dariusz Gosek. Do budynku przybył także prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Na miejscu był również redaktor naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz.

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Zaprzysiężenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego

W środę rano wybrany przez Sejm we wrześniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. W uroczystości uczestniczyli między innymi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Berek złożył ślubowanie według formuły „przed prezydentem”. Prezydent Polski Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości.

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