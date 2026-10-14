中国公布2030年前铁路技术发展计划——ECNS

中国国家铁路局发布了2026年至2030年铁路行业科技创新计划。该文件 предусматривает发展基础和前沿研究、建设、技术装备、数字铁路、安全和低碳技术，ECNS报道。

到2030年，当局计划总体形成科技创新体系，以推动铁路现代化。在2026年至2030年期间，中国计划在该管理局的主持下建设约30个新的行业创新基地，在至少100项关键技术上取得突破，并获得不少于500项重大科技成果。

磁悬浮与数字技术

该计划还 предусматривает至少20个典型应用场景或示范项目，其中包括时速400公里高速列车运营系统。在技术装备领域，中国将逐步推进时速600公里高速磁悬浮技术研究，以及面向国产化的关键技术测试和验证。

铁路行业计划发展大模型、数据集和算力基础设施。该文件提出，建设至少20个高质量行业数据集和20多个典型人工智能应用场景。

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票务服务与减排

官方票务销售平台12306计划从购票服务转变为覆盖整个旅程的智能服务系统。该平台应提供综合解决方案，以满足乘客个性化需求的联程路线。

该文件另设部分专门讨论环保解决方案。中国计划示范运营排放和燃油消耗更低的柴油机车，以及采用多种能源的机车和铁路车辆，包括蓄电池和氢能。文件还 предусматривает建立碳管理系统，以帮助在2030年前实现铁路总排放达峰。

截至2025年底，中国运营铁路总里程为16.5万公里，其中高速铁路超过5万公里。到2035年，中国预计将把高速铁路网络扩大至7万公里。

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