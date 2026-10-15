克罗地亚总理安德烈·普连科维奇驳回了塞尔维亚发出的外交照会，该照会中贝尔格莱德指责萨格勒布干预议会选举。据Balkan Insight报道，普连科维奇称这些指控完全是无稽之谈。

他表示，声称克罗地亚据称同时是塞尔维亚的外部和内部敌人，并影响其政治进程和竞选活动，是毫无根据的。普连科维奇还表示，克罗地亚不会干预此类事务，塞尔维亚应专注于在基本价值观方面取得进展，而不是发出此类内容的外交照会。

贝尔格莱德的声明

塞尔维亚总统亚历山大·武契奇是“统一塞尔维亚”名单上的首要候选人。他表示，过去没有任何国家像克罗地亚据其所称干预即将举行的塞尔维亚议会选举那样，大规模干预另一国的选举。他支持塞尔维亚外交部向萨格勒布发出抗议照会的决定。

塞尔维亚公共广播机构Radio-Television Serbia报道称，照会称试图影响塞尔维亚选举进程的行为不可接受。该文件还涉及克罗地亚媒体对塞尔维亚政治局势的报道。

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克罗地亚政界人士的反应

克罗地亚退伍军人事务部长托莫·梅德韦德表示，武契奇的言论令人想起他在20世纪90年代针对克罗地亚的军事侵略中所扮演的角色。梅德韦德认为，这表明塞尔维亚在关系正常化方面没有取得进展。

反对党社会民主党代表约什科·克利索维奇称该照会毫无根据，且在外交上是错误的。他认为，武契奇正试图利用克罗地亚来动员选民。中央党议员马里亚娜·普利亚克将这场争端与学生反对派运动对武契奇施加的压力联系起来。

塞尔维亚议会选举定于10月25日举行。武契奇领导的塞尔维亚前进党被认为将面临其主要对手“学生名单”。

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