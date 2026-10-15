Premier Chorwacji Andrej Plenković odrzucił notę dyplomatyczną Serbii, w której Belgrad oskarżył Zagrzeb o ingerencję w wybory parlamentarne. Jak informuje Balkan Insight, Plenković nazwał te oskarżenia kompletnym nonsensem.

Według niego bezpodstawne jest twierdzenie, że Chorwacja rzekomo jest dla Serbii jednocześnie wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz wpływa na jej proces polityczny i kampanię wyborczą. Plenković oświadczył również, że Chorwacja nie ingeruje w takie sprawy, a Serbia powinna skupić się na postępie w zakresie fundamentalnych wartości, zamiast wysyłać noty dyplomatyczne o takiej treści.

Oświadczenia Belgradu

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić, który jest głównym kandydatem na liście „Zjednoczona Serbia”, oświadczył, że żadne państwo wcześniej nie ingerowało w wybory innego kraju na tak dużą skalę, jak — według jego twierdzeń — Chorwacja ingeruje w nadchodzące wybory parlamentarne w Serbii. Poparł decyzję serbskiego MSZ o wysłaniu do Zagrzebia noty protestacyjnej.

Serbski nadawca publiczny Radio-Television Serbia podał, że w nocie próby wpływania na procesy wyborcze w Serbii określono jako niedopuszczalne. Dokument dotyczył również relacjonowania sytuacji politycznej w Serbii przez chorwackie media.

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Reakcja chorwackich polityków

Chorwacki minister ds. weteranów Tomo Medved oświadczył, że retoryka Vučicia przypomina o jego roli w agresji wojskowej przeciwko Chorwacji w latach 90. XX wieku. Zdaniem Medveda świadczy to o braku postępu w normalizacji stosunków w Serbii.

Przedstawiciel opozycyjnej Partii Socjaldemokratycznej Joško Klisović nazwał notę bezpodstawną i błędną dyplomatycznie. Zasugerował, że Vučić próbuje wykorzystać Chorwację do mobilizacji wyborców. Posłanka partii Centrum Marijana Puljak powiązała spór z presją wywieraną na Vučicia przez studencki ruch opozycyjny.

Wybory parlamentarne w Serbii zaplanowano na 25 października. Za głównego rywala Serbskiej Partii Postępowej Vučicia uważa się „Listę Studencką”.

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