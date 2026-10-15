Пленкович отверг обвинения Сербии во вмешательстве в выборы — Balkan Insight
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отверг дипломатическую ноту Сербии, в которой Белград обвинил Загреб во вмешательстве в парламентские выборы. Как сообщает Balkan Insight, Пленкович назвал такие обвинения полной бессмыслицей.
По его словам, безосновательно утверждать, что Хорватия якобы является для Сербии одновременно внешним и внутренним врагом и влияет на ее политический процесс и избирательную кампанию. Пленкович также заявил, что Хорватия не вмешивается в такие дела, а Сербии следует сосредоточиться на прогрессе в фундаментальных ценностях, а не направлять дипломатические ноты такого содержания.
Заявления Белграда
Президент Сербии Александар Вучич, который является главным кандидатом в списке «Единая Сербия», заявил, что ни одна страна ранее не вмешивалась в выборы другого государства в таких масштабах, как, по его утверждению, Хорватия вмешивается в предстоящие парламентские выборы Сербии. Он поддержал решение сербского МИД направить Загребу протестную ноту.
Сербский общественный вещатель Radio-Television Serbia сообщил, что в ноте попытки влиять на избирательные процессы Сербии названы неприемлемыми. Документ также касался освещения политической ситуации в Сербии хорватскими СМИ.
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Реакция хорватских политиков
Министр по делам ветеранов Хорватии Томо Медвед заявил, что риторика Вучича напоминает о его роли в военной агрессии против Хорватии в 1990-х годах. По мнению Медведа, это свидетельствует об отсутствии прогресса в нормализации отношений в Сербии.
Представитель оппозиционной Социал-демократической партии Йошко Клисович назвал ноту безосновательной и дипломатически ошибочной. Он предположил, что Вучич пытается использовать Хорватию для мобилизации избирателей. Депутат партии «Центр» Марияна Пуляк связала спор с давлением на Вучича со стороны студенческого оппозиционного движения.
Парламентские выборы в Сербии запланированы на 25 октября. Главным соперником Сербской прогрессивной партии Вучича считают «Студенческий список».