Национальная железнодорожная администрация Китая обнародовала план научно-технологических инноваций для железнодорожной отрасли на 2026–2030 годы. Документ предусматривает развитие фундаментальных и передовых исследований, строительства, технического оснащения, цифровых железных дорог, безопасности и низкоуглеродных технологий, сообщает ECNS.

К 2030 году власти планируют в целом сформировать систему научно-технологических инноваций, которая должна способствовать модернизации железных дорог. В течение 2026–2030 годов Китай намерен создать около 30 новых отраслевых инновационных баз под эгидой администрации, добиться прорывов как минимум в 100 ключевых технологиях и получить не менее 500 значительных научно-технических результатов.

Маглев и цифровые технологии

План также предусматривает не менее 20 типовых сценариев применения или демонстрационных проектов, в частности для системы эксплуатации высокоскоростных поездов со скоростью 400 км/ч. В сфере технического оснащения Китай должен постепенно продвигать исследования технологии высокоскоростного маглева, рассчитанного на 600 км/ч, а также испытания и проверку ключевых технологий для отечественного производства.

В железнодорожной отрасли планируют развивать большие модели, наборы данных и вычислительную инфраструктуру. Документ ставит цель создать не менее 20 качественных отраслевых наборов данных и более 20 типовых сценариев применения искусственного интеллекта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Билетный сервис и сокращение выбросов

Официальную платформу продажи билетов 12306 планируют преобразовать из сервиса покупки билетов в систему интеллектуальных услуг на протяжении всей поездки. Она должна предлагать комплексные решения для комбинированных маршрутов с учетом индивидуальных потребностей пассажиров.

Отдельное направление документа посвящено экологическим решениям. Китай планирует демонстрационную эксплуатацию дизельных локомотивов со сниженными выбросами и расходом топлива, а также локомотивов и подвижного состава с несколькими источниками энергии, в том числе аккумуляторами и водородом. Также предусмотрено создание системы углеродного менеджмента, которая должна помочь достичь пика совокупных выбросов железных дорог к 2030 году.

По состоянию на конец 2025 года общая протяженность действующих железных дорог в Китае составляла 165 тыс. км, из которых более 50 тыс. км приходилось на высокоскоростные магистрали. К 2035 году страна прогнозирует увеличение сети высокоскоростных железных дорог до 70 тыс. км.

Читай нас в