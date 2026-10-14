Chińska Narodowa Administracja Kolejowa opublikowała plan innowacji naukowo-technologicznych dla branży kolejowej na lata 2026–2030. Dokument przewiduje rozwój badań podstawowych i zaawansowanych, budownictwa, wyposażenia technicznego, kolei cyfrowych, bezpieczeństwa oraz technologii niskoemisyjnych, informuje ECNS.

Do 2030 roku władze planują zasadniczo stworzyć system innowacji naukowo-technologicznych, który ma sprzyjać modernizacji kolei. W latach 2026–2030 Chiny zamierzają utworzyć około 30 nowych branżowych baz innowacyjnych pod egidą administracji, dokonać przełomów w co najmniej 100 kluczowych technologiach oraz uzyskać nie mniej niż 500 znaczących wyników naukowo-technicznych.

Maglev i technologie cyfrowe

Plan przewiduje również co najmniej 20 typowych scenariuszy zastosowania lub projektów demonstracyjnych, w tym dla systemu eksploatacji pociągów dużych prędkości jeżdżących z prędkością 400 km/h. W dziedzinie wyposażenia technicznego Chiny mają stopniowo rozwijać badania nad technologią szybkiego magleva projektowanego na 600 km/h, a także testowanie i weryfikację kluczowych technologii dla produkcji krajowej.

W branży kolejowej planowany jest rozwój dużych modeli, zbiorów danych i infrastruktury obliczeniowej. Dokument wyznacza cel stworzenia co najmniej 20 wysokiej jakości branżowych zbiorów danych oraz ponad 20 typowych scenariuszy zastosowania sztucznej inteligencji.

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Usługi biletowe i redukcja emisji

Oficjalna platforma sprzedaży biletów 12306 ma zostać przekształcona z usługi zakupu biletów w system inteligentnych usług obejmujących całą podróż. Ma ona oferować kompleksowe rozwiązania dla łączonych tras, uwzględniające indywidualne potrzeby pasażerów.

Odrębna część dokumentu poświęcona jest rozwiązaniom ekologicznym. Chiny planują demonstracyjną eksploatację lokomotyw spalinowych o obniżonej emisji i zużyciu paliwa, a także lokomotyw i taboru kolejowego z wieloma źródłami energii, w tym akumulatorami i wodorem. Przewidziano również utworzenie systemu zarządzania emisjami węgla, który ma pomóc osiągnąć szczyt łącznych emisji kolei do 2030 roku.

Według stanu na koniec 2025 roku łączna długość eksploatowanych linii kolejowych w Chinach wynosiła 165 tys. km, z czego ponad 50 tys. km stanowiły linie dużych prędkości. Do 2035 roku kraj prognozuje zwiększenie sieci kolei dużych prędkości do 70 tys. km.

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