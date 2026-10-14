W RPA partia uMkhonto weSizwe Party (MKP) odwołała wiec Siyathatha, który miał się odbyć w niedzielę 18 października przed wyborami lokalnymi. Zamiast tego ugrupowanie skoncentruje się na kampanii na poziomie lokalnych okręgów, informuje TimesLIVE.

Manifest zostanie rozpowszechniony elektronicznie

Partia oświadczyła, że jej manifest na wybory lokalne w 2026 roku zostanie w czwartek rozpowszechniony w formie elektronicznej wśród struktur partyjnych i członków MKP. W oświadczeniu decyzję o odwołaniu wiecu wyjaśniono zamiarem skierowania zasobów i wysiłków na kontakt ze społecznościami oraz działalność kampanijną w terenie.

Wcześniej Sunday Times informował, że MKP miała trudności finansowe, które mogły zagrozić organizacji zakrojonej na szeroką skalę prezentacji manifestu. Nienazwani rozmówcy gazety wyrażali obawy dotyczące możliwych nieuregulowanych zobowiązań wobec usługodawców oraz niechęci części przedsiębiorstw do współpracy z partią. Jeden z rozmówców stwierdził, że partii brakuje środków na przeprowadzenie wydarzenia w planowanej skali.

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Jednocześnie w swoim ostatnim oświadczeniu MKP nie powiązała bezpośrednio odwołania wiecu ze swoją sytuacją finansową.

Kampania do dnia wyborów

MKP ogłosiła również ogólnokrajową kampanię Molo Makhelwane, która potrwa do północy 3 listopada, czyli do dnia poprzedzającego wybory. Struktury partyjne, kandydaci na radnych i wolontariusze mają odwiedzać gospodarstwa domowe, rozmawiać z kościołami i wysłuchiwać problemów mieszkańców miast, osiedli, farm i wsi.

Osobno partia przyznała, że występują rozbieżności w ostatecznej liście kandydatów na radnych opublikowanej przez Komisję Wyborczą RPA. MKP obiecała przeprowadzić pilne niezależne dochodzenie i przekazać jego wyniki prezydium partii. Kandydatom, którzy zostali prawidłowo zgłoszeni na zebraniach społeczności, lecz których nazwiska pominięto lub przypadkowo wykluczono z listy, obiecano pierwszeństwo, gdy pojawią się najbliższe dostępne stanowiska, zgodnie z wewnętrznymi procedurami i wymogami.

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