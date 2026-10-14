在南非，uMkhonto weSizwe Party（MKP）取消了原定于10月18日星期日、地方选举前举行的Siyathatha集会。该政治力量将转而专注于地方选区层面的竞选活动，TimesLIVE报道。

宣言将以电子形式发布

该党表示，其2026年地方选举宣言将于周四以电子形式发放给党内组织和MKP成员。该党在声明中称，取消集会是为了将资源和精力投入与社区互动以及地方竞选工作。

此前，《Sunday Times》报道称，MKP面临财政困难，可能危及大规模举行宣言发布活动。该报未具名消息人士对可能拖欠服务供应商款项，以及一些企业不愿与该党合作表示担忧。一名消息人士称，该党缺乏按原定规模举办活动的资金。

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与此同时，MKP在其最新声明中没有直接将取消集会与其财务状况联系起来。

持续至选举日的竞选活动

MKP还宣布启动全国性Molo Makhelwane竞选活动，该活动将持续至11月3日午夜，即选举前一天。党内组织、议员候选人和志愿者应走访住户、与教会沟通，并倾听城市、城镇、农场和村庄居民的问题。

此外，该党承认南非选举委员会公布的最终议员候选人名单存在差异。MKP承诺进行紧急独立调查，并将调查结果提交给党主席团。对于在社区会议上被正式提名、但其姓名被遗漏或意外排除在名单之外的候选人，该党承诺在符合内部程序和要求的情况下，在最近出现可用职位时给予优先考虑。

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