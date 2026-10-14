В ЮАР партия uMkhonto weSizwe Party (MKP) отменила митинг Siyathatha, который планировалось провести в воскресенье, 18 октября, накануне местных выборов. Вместо этого политическая сила сосредоточится на кампании на уровне местных округов, сообщает TimesLIVE.

Манифест распространят в электронном виде

Партия заявила, что ее манифест для местных выборов 2026 года в четверг распространят в электронном формате среди партийных структур и членов MKP. В заявлении решение отменить митинг объяснили намерением направить ресурсы и усилия на взаимодействие с общинами и агитационную работу на местах.

Ранее Sunday Times сообщала, что MKP испытывала финансовые трудности, которые могли поставить под угрозу проведение масштабной презентации манифеста. Неназванные собеседники издания выражали обеспокоенность возможными непогашенными обязательствами перед поставщиками услуг и нежеланием некоторых предприятий сотрудничать с партией. Один из собеседников заявил, что партии не хватает средств для проведения мероприятия в запланированном масштабе.

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В то же время в своем последнем заявлении MKP прямо не связывала отмену митинга со своим финансовым положением.

Кампания до дня выборов

MKP также объявила об общенациональной кампании Molo Makhelwane, которая продлится до полуночи 3 ноября — за день до выборов. Партийные структуры, кандидаты в советники и волонтеры должны посещать домохозяйства, взаимодействовать с церквями и выслушивать проблемы жителей городов, поселков, ферм и сел.

Отдельно партия признала расхождения в окончательном списке кандидатов в советники, опубликованном Избирательной комиссией Южной Африки. MKP пообещала провести срочное независимое расследование и передать его результаты президиуму партии. Кандидатам, которые были должным образом выдвинуты на общественных собраниях, но чьи имена были пропущены или случайно исключены из списка, пообещали предоставить приоритет при появлении ближайших доступных должностей в соответствии с внутренними процедурами и требованиями.

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