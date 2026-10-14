W Abu Zabi pełniący obowiązki ministra szkolnictwa wyższego i badań naukowych ZEA Abdulrahman Al Awar oświadczył, że uniwersytety powinny zrewidować programy nauczania i metody dydaktyczne, aby nadążać za rozwojem sztucznej inteligencji oraz szybkimi zmianami na rynku pracy. Wezwał również do wzmocnienia współpracy między uczelniami a biznesem.

Jak informuje The National, Al Awar wystąpił na wydarzeniu Partnerships for the Future, zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną Zajeda. Podczas wydarzenia 12 instytucji połączyło siły, aby wzmocnić współpracę i rozszerzyć możliwości dla lokalnych stypendystów.

Umiejętności dla nowego rynku pracy

Według ministra nowe technologie, w tym AI, tworzą nowe możliwości, a jednocześnie zmieniają umiejętności potrzebne pracodawcom. Podkreślił konieczność aktualizacji programów nauczania oraz rozwijania kompetencji wykładowców i studentów.

Ministerialne ramy oceny opartej na wynikach mają zachęcać uniwersytety do spełniania tych wymogów i zwiększania konkurencyjności sektora szkolnictwa wyższego. Zaktualizowany przewodnik dotyczący tych ram opublikowano w tym roku po konsultacjach z 735 przedstawicielami instytucji szkolnictwa wyższego w całym kraju.

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Al Awar powiedział również, że wizja ZEA dotycząca szkolnictwa wyższego zakłada stworzenie systemu gotowego na przyszłe wyzwania, konkurencyjnego na świecie i powiązanego z potrzebami studentów, gospodarki oraz społeczeństwa.

Stanowisko stypendystów

Stypendystka programu Ruwwad Zayed, Noor Odeh, studiująca obliczeniową naukę o danych na Uniwersytecie Chalify, uważa, że szkolnictwo wyższe powinno bardziej koncentrować się na praktycznym doświadczeniu i umiejętnościach, a nie tylko na ocenach i wskaźnikach wyników.

Inny stypendysta, Jassem Alkhouri, studiujący transformację cyfrową na Uniwersytecie Zajeda, powiedział, że system edukacji powinien być bardziej elastyczny i uwzględniać rozwój technologiczny. Jego zdaniem studenci powinni w większym stopniu uczyć się wykorzystywania narzędzi AI w badaniach.

Fundacja Edukacyjna Zajeda planuje stworzyć możliwości dla 100 tys. studentów do 2035 roku. Fundacja niedawno ogłosiła pierwszą grupę 50 stypendystów Ruwwad Zayed — studentów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i państw arabskich, którzy będą zdobywać tytuł magistra na uniwersytetach w ZEA.

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