在阿布扎比，阿联酋高等教育和科学研究部代理部长阿卜杜勒拉赫曼·阿尔·阿瓦尔表示，大学应审查课程设置和教学方法，以适应人工智能的发展以及劳动力市场的快速变化。他还呼吁加强高等教育机构与企业之间的合作。

据《The National》报道，阿尔·阿瓦尔在由扎耶德教育基金会举办的“面向未来的伙伴关系”活动上发表讲话。活动中，12家机构携手加强合作，并为当地奖学金获得者扩大机会。

面向新劳动力市场的技能

部长表示，包括人工智能在内的新技术正在创造新的机会，同时也在改变雇主所需要的技能。他强调，有必要更新课程设置，并培养教师和学生的能力。

教育部的成果导向评估框架旨在推动大学满足这些要求，并提高高等教育领域的竞争力。该框架的更新指南于今年发布，此前与全国各地735名高等教育机构代表进行了磋商。

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阿尔·阿瓦尔还表示，阿联酋对高等教育的愿景是建立一个能够应对未来挑战、具有全球竞争力，并与学生、经济和社会需求相联系的体系。

奖学金获得者的观点

扎耶德先锋计划奖学金获得者努尔·奥德赫在哈利法大学学习计算数据科学。她认为，高等教育应更多关注实践经验和技能，而不应仅关注成绩和学业表现指标。

另一名奖学金获得者贾西姆·阿尔胡里在扎耶德大学学习数字化转型。他表示，教育体系应更加灵活，并考虑技术发展。他认为，学生应更多学习如何将人工智能工具用于研究。

扎耶德教育基金会计划在2035年前为10万名学生创造机会。该基金会近日公布了首批50名扎耶德先锋计划奖学金获得者，他们是将于阿联酋大学攻读硕士学位的阿联酋和阿拉伯学生。

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