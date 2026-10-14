W Nairobi w Kenii rozpoczęto naprawę przelewu zapory Nairobi Dam, na którym znajdują się pęknięcia. Według oceny urzędników w przypadku powodzi uszkodzona konstrukcja może nie wytrzymać, a ponad 14 tys. rodzin w położonych poniżej biegu rzeki dzielnicach Nairobi West i South C znajdzie się w strefie zagrożenia zalaniem.

O rozpoczęciu prac poinformował komisarz Komisji Rzek Nairobi Benjamin Langwen, pisze Nation Kenya. Jak zaznaczył, zapora wymaga przebudowy, aby ponownie mogła pełnić projektowaną funkcję ochrony przeciwpowodziowej.

Naprawy rozpoczęto po ostrzeżeniu

Jeszcze 6 października naprawa przelewu nie była rozpoczęta. Langwen oświadczył wówczas, że w razie powodzi zapora z pęknięciami może się zawalić. Tydzień później komisarz poinformował, że prace naprawcze już trwają.

Kenya Met prognozowała intensywniejsze opady w październiku, listopadzie i grudniu. Jednocześnie, według Langwena, usuwanie mułu z zapory potrwa co najmniej dwa miesiące, dlatego prace nie zostaną ukończone w obecnym sezonie deszczowym.

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Stan zapory i plan reagowania

Zaporę Nairobi Dam zbudowano w 1953 roku na rzece Ngong. Jej powierzchnia wynosi 88 akrów. Jest zasilana wodami rzeki Mutuini, która wpada do Ngong, a przez przelew woda wraca do Ngong — jednej z głównych rzek dorzecza Nairobi.

Podczas oględzin zapory dziennikarze publikacji udokumentowali jej zaniedbany stan: w dolnej części znajdowały się nieoczyszczone ścieki, na terenach dawnej otwartej wody rodziny uprawiały rośliny, a zbiornik pokrywał hiacynt wodny. Konstrukcję zbudowano, aby zapewniać miastu czystą wodę i ograniczać powodzie poniżej biegu rzeki.

Szef ds. zarządzania kryzysowego i koordynacji w hrabstwie Nairobi Bramwell Simiyu poinformował, że plan działania przewiduje zapobieganie i łagodzenie skutków, a także ratownictwo i odbudowę. Działania zapobiegawcze obejmują prace inżynieryjne, wywóz śmieci i czyszczenie systemów odwadniających.

Władze wskazały również obszary o podwyższonym ryzyku powodzi: teren w pobliżu Nairobi Dam i Kiberę, Dagoretti, Kawangware, pas Mukuru—strefa przemysłowa, a także wschodnie i północne korytarze rzeczne od Mathare do Ruai.

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