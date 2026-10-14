肯尼亚内罗毕已开始维修出现裂缝的内罗毕大坝溢洪道。官员估计，若发生洪水，这座受损设施可能无法承受，位于下游的 Nairobi West 和 South C 地区逾1.4万户家庭将面临被淹风险。

内罗毕河流委员会专员本杰明·兰格文宣布开工消息，《Nation Kenya》报道。据他表示，该大坝需要重建，才能再次发挥其设计中的防洪功能。

警告后启动维修

截至10月6日，溢洪道维修尚未开始。当时兰格文表示，若发生洪水，这座带有裂缝的大坝可能会坍塌。一周后，这名专员称维修工作已经在进行中。

Kenya Met 预测10月、11月和12月将出现更强降雨。与此同时，兰格文表示，清除大坝淤泥至少需要两个月，因此工程无法在当前雨季内完成。

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大坝状况及应对计划

内罗毕大坝于1953年在恩贡河上建成，面积为88英亩。它由穆图伊尼河供水，该河流入恩贡河；水经由溢洪道回流至恩贡河——后者是内罗毕流域的主要河流之一。

该媒体记者在检查大坝时记录了其失修状况：下部存在未经处理的污水，原本为开放水面的区域有家庭种植农作物，水体则被水葫芦覆盖。这座设施建造时的目的，是为城市提供清洁用水并遏制下游洪水。

内罗毕郡应急管理与协调负责人布拉姆韦尔·西米尤表示，行动计划包括预防和减灾，以及救援和恢复。预防措施包括工程作业、清运垃圾和清理排水系统。

当局还确定了洪水风险较高的地区：Nairobi Dam 附近地区和基贝拉、达戈雷蒂、卡旺瓜雷、穆库鲁—工业区地带，以及从马萨雷到鲁艾的东部和北部河流走廊。

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