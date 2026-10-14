В Найроби, Кения, начали ремонт водосброса дамбы Nairobi Dam, на котором имеются трещины. По оценке чиновников, в случае паводков поврежденное сооружение может не выдержать, а под угрозой затопления окажутся более 14 тысяч семей в расположенных ниже по течению районах Nairobi West и South C.

О начале работ сообщил комиссар Комиссии рек Найроби Бенджамин Лангвен, пишет Nation Kenya. По его словам, дамбу необходимо реконструировать, чтобы она вновь могла выполнять предусмотренную проектом функцию контроля за наводнениями.

Ремонт начали после предупреждения

Еще 6 октября ремонт водосброса не был начат. Тогда Лангвен заявил, что в случае паводков дамба с трещинами может разрушиться. Через неделю комиссар сообщил, что ремонтные работы уже продолжаются.

Kenya Met прогнозировала более интенсивные осадки в октябре, ноябре и декабре. В то же время, по словам Лангвена, очистка дамбы от ила займет не менее двух месяцев, поэтому работы не завершат в течение текущего сезона дождей.

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Состояние дамбы и план реагирования

Дамбу Nairobi Dam построили в 1953 году на реке Нгонг. Ее площадь составляет 88 акров. Она питается водами реки Мутуини, которая переходит в Нгонг, а через водосброс вода возвращается в Нгонг — одну из главных рек бассейна Найроби.

Во время осмотра дамбы журналисты издания зафиксировали ее запущенное состояние: в нижней части находились неочищенные сточные воды, на участках бывшей открытой воды семьи выращивали сельскохозяйственные культуры, а водоем был покрыт водным гиацинтом. Сооружение строили для обеспечения города чистой водой и сдерживания наводнений ниже по течению.

Руководитель направления управления чрезвычайными ситуациями и координации округа Найроби Брамвел Симию сообщил, что план действий предусматривает профилактику и смягчение последствий, а также спасение и восстановление. Профилактические меры включают инженерные работы, вывоз мусора и очистку дренажных систем.

Власти также определили районы с повышенным риском наводнений: территорию возле Nairobi Dam и Киберу, Дагоретти, Кавангваре, пояс Мукуру—промышленная зона, а также восточный и северный речные коридоры от Матаре до Руаи.

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