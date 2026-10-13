Chińscy badacze zaproponowali koncepcję modułowego pojazdu opancerzonego, który można dostosować do działań na lądzie, w wodzie, w powietrzu oraz w warunkach konfrontacji elektromagnetycznej. Jeden z proponowanych modułów, zgodnie z zamysłem autorów, umożliwi pojazdowi pracę pod wodą na głębokości do 50 metrów przez dwie godziny.

O badaniu opublikowanym 6 sierpnia w recenzowanym chińskim czasopiśmie Acta Armamentarii informuje South China Morning Post. Pracę przygotowali specjaliści z firmy Inner Mongolia First Machinery Group, która zajmuje się opracowywaniem chińskich czołgów i pojazdów opancerzonych, wspólnie z Pekińskim Instytutem Technologicznym.

Moduły dla różnych warunków

Autorzy nazywają swoje rozwiązanie „heterogenicznym” wyposażeniem. Zgodnie z ich koncepcją pojazd ma szybko zmieniać fizyczne moduły i funkcje zależnie od zadania. Badacze dążą do skrócenia cyklu obserwacji, oceny, podejmowania decyzji i działania do dziewięciu sekund — około pięciokrotnie w porównaniu ze wskaźnikiem, który podają dla istniejących systemów.

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Podczas testów modułów średni czas ich połączenia wyniósł 8,7 sekundy, a skuteczność — 98,3% w 1 000 testów. Próby prowadzono w temperaturze od minus 20 do plus 50 stopni Celsjusza, w warunkach silnych zakłóceń elektromagnetycznych i na błotnistym terenie.

Parametry wersji podwodnej

Przejścia między trybami pracy, w tym do wykorzystania modułu wodnego, deweloperzy planują realizować w czasie do 12 minut. Jednocześnie podwodne właściwości koncepcji nie zostały sprawdzone: badanie nie zawiera danych o prędkości ani zasięgu ruchu pod wodą.

Na lądzie podstawowy moduł, według obliczeń autorów, ma osiągać co najmniej 70 km/h na drogach i 40 km/h w terenie. Deklarowany zasięg wersji hybrydowej wynosi co najmniej 600 km. Badacze uważają również, że połączenie manewrowania pod wodą z usuwaniem przeszkód za pomocą dronów może skrócić czas operacji desantowej o 60%.

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