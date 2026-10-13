Китайські дослідники запропонували концепцію модульної бронемашини, яку можна адаптувати для дій на суші, у воді, повітрі та в умовах електромагнітного протистояння. Один із запропонованих модулів, за задумом авторів, дасть машині змогу працювати під водою на глибині до 50 метрів протягом двох годин.

Про дослідження, опубліковане 6 серпня у рецензованому китайському журналі Acta Armamentarii, повідомляє South China Morning Post. Роботу підготували фахівці компанії Inner Mongolia First Machinery Group, яка займається розробкою китайських танків і бронетехніки, разом із Пекінським технологічним інститутом.

Модулі для різних умов

Автори називають свою розробку «гетерогенним» обладнанням. За їхньою концепцією, машина має швидко змінювати фізичні модулі та функції залежно від завдання. Дослідники прагнуть скоротити цикл спостереження, оцінки, ухвалення рішення та дії до дев’яти секунд — приблизно у п’ять разів порівняно з показником, який вони наводять для наявних систем.

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Під час випробувань модулів середній час їхнього з’єднання становив 8,7 секунди, а успішність — 98,3% у 1 000 тестів. Випробування проводили за температури від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія, в умовах сильних електромагнітних перешкод і багнистої місцевості.

Параметри підводного варіанта

Перехід між режимами роботи, зокрема для використання водного модуля, розробники планують здійснювати за час до 12 хвилин. Водночас підводні характеристики концепції не перевіряли: у дослідженні не наведено даних про швидкість або дальність руху під водою.

На суші базовий модуль, за розрахунками авторів, має розвивати щонайменше 70 км/год на дорогах і 40 км/год бездоріжжям. Заявлений запас ходу гібридної версії становить щонайменше 600 км. Дослідники також вважають, що поєднання підводного маневрування з очищенням перешкод за допомогою дронів може скоротити час десантної операції на 60%.

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