Алі аль-Амуді вижив після удару по будинку в Газі — Asharq Al-Awsat

Алі аль-Амуді, який відповідає за діяльність політичного бюро ХАМАС у місті Газа, вижив після удару по житловому будинку 3 жовтня. За інформацією трьох джерел Asharq Al-Awsat, він залишив квартиру приблизно за три години до атаки, отримавши термінове попередження. За даними видання, під час удару загинули п’ятеро палестинців.

Попередження про безпілотники

Як стверджують джерела видання, 2 жовтня двоє бійців повітряного підрозділу бригад Аль-Кассам помітили два ізраїльські розвідувальні безпілотники. За їхніми словами, апарати тривалий час кружляли над будинком і районом порту на заході міста Газа.

Бійці припустили, що таке спостереження могло передувати замаху на високопоставленого представника ХАМАС, та поінформували керівників служби безпеки руху. Попередження передали людям, відповідальним за охорону керівників ХАМАС, зокрема аль-Амуді.

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За словами співрозмовників Asharq Al-Awsat, охоронець, який знав місцезнаходження аль-Амуді, одразу повідомив його про ризик. Аль-Амуді вирішив залишити квартиру. Приблизно за годину або більше по квартирі, за даними джерел, завдали удару керованими ракетами та одним чи двома безпілотниками-камікадзе.

Роль аль-Амуді в ХАМАС

Аль-Амуді був близький до колишнього лідера ХАМАС Ях’ї Сінвара; вони разом перебували в ізраїльських в’язницях. Аль-Амуді звільнили в межах обміну полоненими на ізраїльського військовослужбовця Гілада Шаліта.

Перед ударом він брав участь у внутрішніх виборах керівника ХАМАС у Газі, де його суперником був Нізар Аваддалла. Жоден із кандидатів не здобув вирішальної переваги, а другий тур зупинили після оскарження. Джерела видання також заявили, що збройні угруповання в Газі постійно стежать за безпілотниками, намагаючись визначити можливу підготовку атак на своїх керівників.

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